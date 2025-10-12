نيمار على رادار إنتر ميامي.. فرصة لإحياء مثلث الرعب «MSN»

يدرس نادي إنتر ميامي الأمريكي فكرة التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي سانتوس، الموسم القادم.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يفكر إنتر ميامي في خطوة مثيرة لجمع نيمار مع ليونيل ميسي ولويس سواريز مرة أخرى في الدوري الأمريكي.

خطوة جريئة وهجوم مخيف

وشكل الثلاثي الشهير بمثلث الرعب «MSN» هجوماً مخيفاً خلال وجودهم مع برشلونة، وعلى الرغم من أنهم جميعاً في نهاية مسيرتهم الاحترافية، إلا أن إنتر ميامي يدرس فكرة إعادة جمع النجوم الثلاثة معاً.

وكان نيمار قد انضم إلى نادي سانتوس في يناير الماضي بعقد لمدة ستة أشهر بعد إنهاء عقده مع الهلال بالتراضي، وقام بتمديد عقده حتى ديسمبر القادم.

يجدر بالذكر أن مثلث الرعب «MSN» جمع بين نيمار وميسي وسواريز في برشلونة بين 2014 و2017، وسجّلوا معاً 364 هدفاً و173 تمريرة حاسمة لصالح الفريق الكتالوني.