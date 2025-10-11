يراقب نادي ريال مدريد الإسباني 3 مدافعين لتعزيز صفوفه، في ظل اقتراب رحيل ديفيد ألابا وأنطونيو روديغر بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة «ماركا»، يستهدف ريال مدريد التعاقد مع مدافعين جدد لتعويض الثنائي ديفيد ألابا، وأنطونيو روديغر، اللذين من المتوقع ألا يتم تمديد عقديهما، في إطار سياسة النادي القائمة على استقطاب لاعبين تنتهي عقودهم مع أنديتهم.

وأضافت أن إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، يتصدر قائمة المرشحين، إذ من المنتظر أن يصبح لاعباً حراً بنهاية الموسم، ويُعد خياراً أولوياً للريال.

لكن كوناتي ليس الاسم الوحيد على رادار إدارة النادي، حيث يراقب ريال مدريد أيضاً دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونيخ، تمهيداً لضمه في حال عدم تجديد عقده مع الفريق الألماني.

غويهي.. «خيار ثالث»

أما الخيار الثالث المطروح على طاولة ريال مدريد فهو مارك غويهي، مدافع كريستال بالاس، الذي كان قريباً من الانضمام إلى ليفربول، في الميركاتو الأخير، وقد يرحل في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده.