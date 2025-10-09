التقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافائيل لوزان، وذلك على هامش مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره الإندونيسي، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة التعاون بين الاتحادين السعودي والإسباني في مختلف المجالات الرياضية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الشراكة وتعزيز التعاون لتحقيق المستهدفات المشتركة، بما يسهم في مواصلة الارتقاء بمنظومة كرة القدم في البلدين، كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة كأس السوبر الإسباني 2026.