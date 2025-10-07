ست مرات ظهر فيها منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في كأس العالم، خاض خلالها 19 لقاء، تمكن من الفوز في 4 منها وتعادل في لقاءين وخسر باقي اللقاءات، فيما تمكن هجومه من تسجيل 14 هدفاً وتلقت شباكه 44 هدفاً، وكان أكبر انتصار للأخضر جاء على حساب الأرجنتين، الذي حصد اللقب لاحقاً في مونديال 2022 في قطر، وتتجه قلوب وأنظار عشاق الكرة السعودية نحو «الجوهرة» غداً (الأربعاء)، ترقباً للتأهل السابع عبر شباك إندونيسيا والعراق، وذلك ضمن لقاءات المجموعة الثانية للمحلق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026.المشاركة الأولى أبهرت العالملم يكن الظهور الأول عادياً لمنتخبنا الوطني، إذ شهد مونديال أمريكا 1994 مشاركة مميزة أبهرت العالم أجمع بعد أن تأهل الأخضر السعودي لدور الـ16 باحتلاله وصافة المجموعة بعد الفوز على المغرب وبلجيكا وخسارة من هولندا، ومن ثم خسر بشرف أمام السويد في ثمن النهائي، وأحرز منتخبنا الوطني 5 أهداف سجلها كل من: فؤاد أنور (هدفين)، سامي الجابر، سعيد العويران، فهد الغشيان.الظهور الثاني.. خسارتان وتعادلتأهل منتخبنا الوطني للمرة الثانية على التوالي لكأس العالم 1998، التي أقيمت في فرنسا وخسر المواجهة الأولى بصعوبة من الدنمارك بهدف دون مقابل، ومن ثم برباعية من البلد المستضيف فرنسا، ليتم تغيير المدرب البرازيلي كارلوس البرتو بيريرا ويتولى المدرب الوطني محمد الخراشي المهمة ويتعادل في المواجهة الأخيرة أمام جنوب أفريقيا بهدفين لكل منهما، وأحرز للأخضر كل من: سامي الجابر ويوسف الثنيان.خروج دون نقاط ولا أهدافلأول مرة يخرج منتخبنا الوطني دون أن يحصد أي نقطة ودون أن يحرز أي هدف، وذلك في الظهور الثالث في مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، التي شهدت المشاركة السعودية الثالثة على التوالي في كأس العالم، فقد تلقى الأخضر خسارة ثقيلة من ألمانيا 0/‏‏ 8 كأكبر هزيمة يتلقاها الأخضر في تاريخ مشاركته، ثم خسر من الكاميرون بهدف دون مقابل، والمباراة الأخيرة خسر من إيرلندا 0/‏‏ 3، وكان مدرب المنتخب حينذاك المدرب الوطني ناصر الجوهر.مغادرة بتعادل وخسارتينواصل الأخضر السعودي تواجده في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي بظهوره في مونديال 2006 بألمانيا، وبدأ الأخضر بداية قوية بالتعادل مع تونس بهدفين لكل منهما أحرز لمنتخبنا الوطني كل من: ياسر القحطاني وسامي الجابر، ولكن خسر بعد ذلك أمام أوكرانيا بنتيجة 0/‏‏ 4، ومن ثم خسر من إسبانيا بهدف دون مقابل، ليغادر الأخضر المونديال بنقطة وهدفين وقاده تدريبياً المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا.ثالث انتصار في الموندياللأول مرة يغيب منتخبنا الوطني عن المونديال لنسختين متتاليتين وذلك في عامي 2010 في جنوب أفريقيا و2014 في البرازيل، ليعود للمشاركة في مونديال 2018 في روسيا، وكانت البداية مخيبة للآمال بخسارة ثقيلة من البلد المستضيف روسيا (0/‏‏ 5)، ومن ثم خسر بصعوبة من الأورغواي بهدف دون مقابل، وفي اللقاء الأخير انتصر منتخبنا الوطني على مصر بهدفين لهدف أحرزهما سلمان الفرج وسالم الدوسري، ليحقق الأخضر انتصاره الثالث في تاريخ نهائيات كأس العالم والفوز الأول بعد مونديال أمريكا 1994، وكان المدرب حينذاك الإسباني خوان أنطونيو.الفوز على بطل العالماتسمت المشاركة السادسة في مونديال قطر 2022، بحدث تاريخي للكرة السعودية بعد الفوز في المباراة الافتتاحية على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف بعد ريمونتادا مثيرة، إذ تقدم الأرجنتين بهدف ومن ثم أحرز صالح الشهري هدف التعادل لمنتخبنا الوطني قبل أن يسجل سالم الدوسري الهدف الثاني والفوز للمنتخب السعودي، ورغم الفوز على بطل العالم الأرجنتين، الذي حقق لقب تلك النسخة إلا أن الأخضر خسر من بولندا 0/‏‏ 2 ومن ثم خسر من المكسيك 1/‏‏ 2 وأحرز الهدف الوحيد سالم الدوسري، وكان المدرب وقتها الفرنسي إيرفي رينارد، الذي عاد الآن لقيادة تدريب الأخضر على أمل التواجد في كأس العالم للمرة السابعة، وعكس صورة إيجابية للكرة السعودية بعد التطورات الرياضية الكبيرة التي شهدتها الرياضة السعودية.