ينتظر مدرب المنتخب السعودي رينارد انضمام الثلاثي المحترف خارجياً لمعسكر الأخضر الحالي بجدة، إذ سينضم لاعب فريق لانس الفرنسي سعود عبدالحميد، ولاعب فريق رويال أنتويرب البلجيكي مروان الصحفي غدا (الأحد) بعد انتهاء مشاركتهما مع أنديتهما في مباريات الدوري الفرنسي والبلجيكي اليوم (السبت)، فيما سيتواجد لاعب لوزان السويسري مهند آل سعد بعد غد (الإثنين) عقب نهاية مشاركته مع فريقه ضد يونغ بويز في الدوري السويسري غدا (الأحد) الساعة 3:00 عصراً، إذ يسعى المدرب رينارد للاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة إندونيسيا الأربعاء القادم الساعة 8:15 مساء على ملعب الإنماء بجدة، ضمن مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.ويواصل الأخضر تدريباته في معسكر جدة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، إذ ركز المدرب رينارد في الحصص التدريبية على الجانبين الفني والتكتيكي، ويطالب اللاعبين بمضاعفة الجهود الفنية من أجل التحضير بشكل رائع لمباراة إندونيسيا القادمة، التي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة المشوار نحو الوصول لمونديال 2026.وأجرى المدرب رينارد مناورة كروية من أجل تطبيق المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في لقاء إندونيسيا القادم، وكانت الحصة التدريبية التي جرت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية مغلقة، بهدف منح اللاعبين التركيز العالي من أجل تحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث أمام إندونيسيا.