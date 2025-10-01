يستهل ممثل الوطن فريق الشباب مشواره في دوري أبطال الخليج للأندية بلقاء ضيفه فريق النهضة العماني وذلك عند تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم (الأربعاء)، على ملعب النادي بالرياض ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من المسابقة.يدخل فريق الشباب هذ اللقاء بعد غياب 31 عاماً عن البطولات الخليجية، إذ ظهر مرتين من قبل، وأحرز اللقب فيهما (1993، 1994)، ويطمح في هذه البطولة لبداية قوية للعودة لمنصات التتويج وإسعاد جماهيره ببطولة طال انتظارها، ورغم الظروف التي يمر بها الفريق والتي أطاحت به للمركز الـ12 في دوري المحترفين بانتصار وحيد وتعادل وخسارتين، إلا إنه عاقد العزم على تحقيق النقاط الثلاث في لقاء الليلة مدعوماً بعاملي الأرض والجمهور بالإضافة للأسماء الكبيرة التي يملكها يتقدمهم القائد كاراسكو والحارس مارسيلو غروهي والمدافع ويسلي هوديت والفرنسي ياسين عدلي.فيما يدخل فريق النهضة العماني هذا اللقاء سعياً للخروج بنتيجة إيجابية لزيادة حظوظه بالظفر بإحدى بطاقتي التأهل، لا سيما بعد المستويات المميزة التي يقدمها في الدوري العماني، إذ يحتل المركز الثاني وينافس على الصدارة بقوة بجوار الثلاثي بهلاء والسيب والنصر.انفوجرافيكالفريقان: الشباب × النهضة العمانيالتوقيت: 8:00 مالملعب: نادي الشباب بالرياض