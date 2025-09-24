برهنت الأيام القليلة أن تعاقد نادي الشباب مع الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي لم يكن صفقة عادية، بل كان رهانا رابحا بكل المقاييس، فمنذ ظهوره الأول بالقميص الشبابي، بثّ غروهي الطمأنينة في نفوس زملائه قبل جماهيره، مؤكداً أن خبرته الطويلة مع الاتحاد والخلود لم تذهب سدى.في مواجهة أبها بكأس الملك، كان البطل الأول بلا منازع وقاد الفريق للتأهل، وتصدى لركلتي جزاء ببراعة قل نظيرها، ليقود الليوث إلى دور الـ16 في ليلة كُتبت تفاصيلها بقفازيه، لم تكن تلك التصديات مجرد لقطات عابرة، بل رسالة قوية أن الشباب وجد الحارس الذي يستطيع صناعة الفارق في الأوقات الحرجة.غروهي اليوم لا يمثل مجرد حارس مرمى، بل قائد هادئ يعرف كيف يحفّز فريقه، ويمنحهم الثقة في المباريات الكبيرة. حضورُه القوي، ردة فعله السريعة، وخبرته الممتدة، تجعل جماهير الشباب تؤمن أن شباك الفريق باتت في أيدٍ أمينة.