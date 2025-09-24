تحدث توماس فرانك، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، عن إمكانية عودة المهاجم الإنجليزي هاري كين إلى صفوف توتنهام، مشيراً إلى أن الكثير من جماهير النادي يتطلعون لرؤيته بقميص الفريق مرة أخرى.وقال فرانك في تصريحات صحفية: «هناك الكثير من مشجعي توتنهام، بمن فيهم أنا، يتمنون عودة كين».شخصيًا، لا أعتقد أنه سيفعل ذلك الآن وعلى الأرجح سيبقى في بايرن ميونخ ويواصل تألقه، خصوصاً أنه حصل على لقب هداف الموسم الماضي، وفاز باللقب، ويقدم أداءً رائعًا الآن.وأضاف «لا أعرف ما الذي يفكر فيه فهو يستمتع بوقته منذ سنوات عديدة، ومرحب به الآن إذا أراد الانضمام إلينا، فهو مرحب به للغاية».وكان هاري كين قد غادر توتنهام في صيف 2023 في صفقة انتقال كبيرة، ورحل إلى الدوري الألماني عبر بوابة بايرن ميونخ، إذ يستمر عقده الحالي حتى صيف 2027، وهو ما يجعل عودته للنادي اللندني أمرًا معقدًا في الوقت الحالي.