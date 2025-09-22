هل يحرم «كلاسيكو فرنسا» عثمان ديمبلي من حفل الكرة الذهبية؟

أربك تأجيل «كلاسيكو فرنسا» بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، الذي كان مقرراً إقامته مساء الأحد، خطط نادي العاصمة الفرنسية بشأن حضور حفل توزيع الكرة الذهبية 2025.

وكانت رابطة الدوري الفرنسي قد أعلنت، مساء الأحد، تأجيل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن تُقام مساء الاثنين في تمام الـ9:00، وهو التوقيت نفسه الذي يشهد إقامة حفل الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

تأجيل الكلاسيكو قد يجبر سباعي باريس سان جيرمان ديزيري دوي، أشرف حكيمي، خيفتشا كفاراتسخيليا، نونو مينديز، جواو نيفيز، فابيان رويز، فيتينيا، على الغياب عن حفل الكرة الذهبية، رغم تواجدهم ضمن قائمة المرشحين.

ديمبلي «حاضر» رغم الكلاسيكو

في المقابل، سيكون عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، حاضراً في الحفل، رغم إقامة المباراة، وذلك بسبب إصابته واستبعاده من قائمة الفريق لمواجهة مارسيليا.

ويُعد ديمبلي من أبرز المرشحين لنيل الجائزة هذا العام، بعدما قاد فريقه لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه خلال الموسم الماضي، إضافة إلى أرقامه الفردية المذهلة.

ويتم التصويت على جائزة الكرة الذهبية من قبل لجنة من الصحفيين، بواقع واحد من كل دولة مصنفة بين الـ100 الأفضل في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).