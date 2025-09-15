سيغيب حارس نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم الفرنسي مايك مانيان عن مباراة فريقه القادمة أمام أودينيزي في «الدوري»، بعد تعرضه لإصابة في قدمه، خلال اللقاء الذي جمع فريقه بفريق بولونيا وانتهى لمصلحة ميلان بهدف دون مقابل، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة للدوري الإيطالي.واضطر الحارس الدولي، البالغ 30 عاماً، لمغادرة الملعب في الدقيقة 52 تاركاً مكانه بين الخشبات الثلاث لنظيره بييترو تيراتشانو، في حين أعلن «ميلان» أن حارسه أُصيب في قدمه اليمنى.وأكد مدرب ميلان ماسيميليانو أليغري، الذي طُرد خلال اللقاء بسبب احتجاجاته المتكررة، أن مانيان لن يشارك في المباراة القادمة أمام أودينيزي، السبت القادم، في الجولة الرابعة من الدوري، دون الإفصاح عن معلومات دقيقة حول مدة غيابه عن الملاعب.ويحتل «ميلان» المركز الخامس برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة، بعد 3 جولات على انطلاق «الدوري» الذي يتصدره نابولي، حامل اللقب، بالعلامة الكاملة بفارق الأهداف عن يوفنتوس (9 نقاط لكل منهما).وتُلاحق الإصابات الحارس مانيان، الذي كان قد أُصيب في عضلة ساقه، ما تسبَّب في غيابه عن «كأس العالم 2022» في قطر، حيث وصل منتخب بلاده إلى النهائي (خسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح)، وغاب عن 54 مباراة لصالح «روسونيري» منذ وصوله إلى ميلانو عام 2021، ويخوض المنتخب الفرنسي مباراتيه القادمتين في التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2026» في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمواجهة آيسلندا وأوكرانيا، الشهر القادم.