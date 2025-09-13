يطمح فريق برشلونة إلى العودة لطريق الانتصارات عندما يستضيف فالنسيا على ملعب يوهان كرويف عند تمام الساعة العاشرة من مساء غد الأحد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.وكان برشلونة تعادل في مباراته الأخيرة بالدوري أمام رايو فايكانو 1 - 1، وذلك قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، ليحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد.ويأمل هانسي فليك، مدرب برشلونة، أن يظهر الفريق بشكل أفضل من الذي ظهر به أمام فايكانو وحصد 3 نقاط جديدة، لكي يواصل الفريق مشواره نحو الاحتفاظ باللقب الذي توج به في الموسم الماضي، رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق وفي مقدمتهم الموهبة لامين يامال.ورغم أن برشلونة كان يمنّي النفس بأن يلعب مباراة فالنسيا على ملعب كامب نو، لكنه لن يتمكن من ذلك، بعدما زارت لجنة من مجلس المدينة مرافق ملعب كامب نو الثلاثاء، ورفضت منح النادي الكاتالوني التصاريح اللازمة للعودة إلى ملعبه الذي أعيد تصميمه.وسيضطر برشلونة لخوض اللقاء على ملعب يوهان كرويف، الذي يتسع لـ6 آلاف متفرج، مما يعني أن برشلونة سيفقد كثيراً من الدعم الجماهيري في هذه المباراة.ويحتل فالنسيا المركز التاسع برصيد 4 نقاط، حيث فاز بمباراة وتعادل في مثلها وخسر في واحدة أيضاً، ولكن الفريق سوف يدخل هذه المباراة منتشياً بعدما فاز على خيتافي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.