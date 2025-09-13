تمنّى نجم فريق الخلود هتان باهبري أن يقدم وزملاؤه مباراة كبيرة ضد فريق النصر بقيادة النجم العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو الليلة على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، ويطمح باهبري ورفاقه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق النصر بعد أن خسر الفريق أمام الاتفاق بنتيجة 2/1، في الجولة الأولى في دوري روشن.وكان باهبري تحدّث عقب خسارة فريقه ضد الاتفاق بأن فريق الخلود لم يكن بالجاهزية الفنية الكاملة، وسيظهر الفريق بالصورة الفنية المتكاملة عقب فترة توقف المنافسات المحلية وتحديداً من مواجهة فريق النصر الليلة، التي يسعون للظهور من خلالها بالمستوى الفني المناسب، والعمل على تحقيق نتيجة إيجابية بعد العمل الفني من قبل المدرب باكينغهام واكتمال صفوف اللاعبين من أجانب ومحليين تم انضمامهم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.يذكر أن هتان باهبري كشف لحساب دوري روشن أخيراً تشكيلة اللاعبين الذين زاملهم خلال مسيرته الكروية، وهم: في الحراسة مبروك زايد، وفي خط الدفاع رضا تكر، وأسامة المولد، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، وفي خط الوسط إيفان راكيتيتش، وإيفر بانيغا، وأندريه كاريو، ويانيك كاراسكو، وسيباستيان جيوفينكو، وفي خط الهجوم بافيتيمبي غوميز.