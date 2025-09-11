يشارك منتخبنا الوطني لألعاب القوى في بطولة العالم التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 13 إلى 21 سبتمبر بمشاركة 5 نجوم يحملون آمال وتطلعات الجماهير الرياضية بتحقيق إنجاز سعودي جديد في عالم ألعاب القوى، ويشارك العداء عبدالعزيز العطافي في سباق 200م، ومحمد تولو في دفع الجلَّة، وحسين آل حزام في القفز بالعصا، وسامي بخيت في الوثب الثلاثي، والعداءة لجين الحميد في سباق 100 متر، وستنطلق النسخة الـ20 من بطولة ألعاب القوى في الملعب الوطني بمشاركة 2000 من أفضل رياضيي العالم من 200 دولة، «عكاظ» تسلط الضوء على نجوم الوطن وأبرز إنجازاتهم قبل ظهورهم العالمي في طوكيو..عبدالعزيز العطافي «200 متر»أول الرياضيين السعوديين المتأهلين لبطولة العالم للألعاب القوى كان العداء عبدالعزيز عطافي المصنف الثاني آسيوياً والأول عربياً بعد أن حقق الرقم التأهيلي في سباق 200م خلال البطولة الوطنية لألعاب القوى بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 17 مايو الماضي مسجلاً 20.14 ثانية محققاً رقماً شخصياً جديداً ورقما سعودياً قياسياً.وقدم عطافي موسماً استثنائياً هذا العام، إذ توج بالميدالية الذهبية في سباقي 100م و200م في البطولة العربية التي أقيمت في الجزائر، إضافة لتحقيقه فضية سباق 200م في بطولة آسيا بكوريا الجنوبية بزمن 20.31 ثانية، ويعد عطافي ثاني عداء سعودي يتأهل لمسافة 200 متر في بطولات العالم بعد العداء حامد البيشي الذي شارك في مونديال 2003 وألمانيا 2009.محمد تولو «دفع الجلّة»وجاء تأهل محمد تولو البطل السعودي وصاحب الرقم الآسيوي في مسابقة دفع الجلة بعد أن حافظ على مركزه في تصنيف النقاط المؤهل محققاً 1214 نقطة وضعته في المركز الـ24 من أصل 36 مقعداً.ويعد تولو من أبرز المواهب الصاعدة إذ سبق له التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام الماضي، وتمكن من تحطيم الرقم الآسيوي والسعودي والشخصي في لقاء مدريد مسجلاً 21.80 متر، كما أحرز الميدالية البرونزية في بطولة آسيا الأخيرة التي استضافتها كوريا الجنوبية.حسين آل حزام «القفز بالعصا»وجاء تأهل حسين آل حزام بعد أن سجل الموسم الجاري أفضل أرقامه في لقاء «مورفي كلاسيك»، بعدما اجتاز ارتفاع 5.73 متر ليؤكد جاهزيته لمواصلة المنافسة على أعلى المستويات العالمية، وسبق أن حقق آل حزام حامل الرقم القياسي السعودي الميدالية الذهبية في دورة ألعاب باكو2017 برونزية هانغتشو 2022.ويُعد هذا التأهل الثالث توالياً في مسيرة الوثاب السعودي الشاب بعد مشاركته في بطولتي العالم يوجين 2022 وبودابست 2023، ما يعكس استمرارية حضوره القوي في المحافل الدولية بثبات فني.ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً لمسيرة آل حزام المميزة في ألعاب القوى السعودية، ودليلاً على تطور رياضة القفز بالعصا في المملكة وقدرتها على المنافسة عالمياً.سامي بخيت «الوثب الثلاثي»تأهل النجم سامي بخيت لبطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو بعد أن حجز مقعده ضمن المقاعد المطلوبة للتأهل بنظام النقاط محققاً 1173 نقطة ليحتل المركز 36.وتعد هذه المشاركة الأول للنجم سامي بخيت في بطولات العالم للعموم، إذ يمتلك الرقم الشخصي 16.98م، الذي سجله خلال البطولة الوطنية للمملكة في مايو الماضي، وهو ثاني أفضل رقم سعودي بعد الرقم القياسي المسجل باسم سالم الأحمدي 17.07م، كما حقق سامي الميدالية الفضية في البطولة العربية التي أقيمت في الجزائر، ويُعد من المواهب السعودية الواعدة إذ أحرز الميدالية البرونزية الآسيوية تحت 18 سنة في 2022 برقم 14.26، والميدالية الفضية في فئة الشباب بالبطولة الآسيوية في دبي 2024 برقم 15.71م كما شارك في بطولة العالم للشباب في ليما العام الماضي.لجين الحميد «100 متر»سجلت العداءة السعودية لجين الحميد حضوراً بارزاً خلال الموسم الحالي، إذ شاركت في البطولة العربية في الجزائر وحققت رقماً سعودياً جديداً في سباق 200م بزمن (25.18ث)، إضافة إلى مشاركتها في سباق 100م بزمن (12.41ث)، كما شاركت في بطولة غرب آسيا للأندية بالدوحة في سباق 400م محققة (59.78ث) وفي سباق 200م (25.85ث).وعلى هامش الدوري الماسي بالدوحة، أحرزت لجين المركز الثاني في سباق 100م بزمن (14.04ث)، وفي لقاء أوزبكستان شاركت في سباق 200م محققة (26.03ث).الجدير بالذكر إن هذه المشاركة هي الثالثة للسعودية في سباق 100م للسيدات بعد ظهور العداءتين يارا أبو الجدايل في بودابست 2023، وياسمين الدباغ في يوجين 2022.