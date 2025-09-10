ديربي «البحر» بين العقيد والساطي

يستعد مهاجم فريق الحزم عمر السومة (الهداف التاريخي لدوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 154 هدفاً) لخوض مواجهة جديدة ضد مهاجم فريق الشباب عبدالرزاق حمدالله، وذلك ضمن ما يُعرف بـ «ديربي البحر» في الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.وتُعد هذه المباراة السابعة بين المهاجمين، بعد انقطاع دام أكثر من ثلاث سنوات منذ آخر لقاء جمعهما، إذ كانت أولى المواجهات بين السومة وحمدالله موسم 2018-2019، حينها كان «العقيد» يقود الأهلي بينما ارتدى «الساطي» قميص النصر، وتفوق الأهلي في اللقاء الأول بثنائية نظيفة سجل منها السومة هدفاً، فيما غاب حمدالله عن التسجيل، لكن في الإياب قلب النصر الموازين، وفاز بهدفين لهدف، سجل حمدالله حينها ثنائية، مقابل هدف للسومة من ركلة جزاء.التنافس بين النجمين الكبيرين ازداد إثارة مع مرور الوقت، خصوصاً في موسم 2021-2022 حين سجل حمدالله «هاتريك» بقميص الاتحاد أمام الأهلي، ليقود فريقه للفوز المثير (4-3)، ومنذ ذلك الحين ظل اللاعبان في سباقٍ مفتوح على زعامة الهدافين، حتى أصبحا اليوم الوحيدين في تاريخ الدوري اللذين تجاوزا حاجز 150 هدفاً.السومة، الذي انتقل أخيراً إلى الحزم، يسعى لتجديد حضوره التهديفي وإثبات مكانته رمزاً هجومياً وقيادياً في الملاعب السعودية، بينما يطمح حمدالله للاستمرار في بريقه مع الشباب وتأكيد موقعه بين أفضل مهاجمي الدوري.وبذلك، فإن هذه المواجهة لا تمثل مجرد لقاء بين الحزم والشباب، بل هي فصل جديد من صراع ممتد بين أسطورتين، ينتظره عشاق الكرة السعودية بشغف كبير.الجمعة2025/‏9/‏12الشباب × الحزم6:35 مساءً