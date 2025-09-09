اختتمت مساء اليوم (الثلاثاء) تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة وحُددت من خلالها المنتخبات المتأهلة لنهائيات البطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 25 يناير 2026.وتمكن 11 منتخباً من تصدر المجموعات والتأهل بجدارة واستحقاق منها 4 منتخبات عربية وهي قطر والعراق والأردن وسورية، إضافة لمنتخبي لبنان والإمارات اللذين تأهلا ضمن «أفضل 4 ثواني»، إضافة لمنتخبنا الوطني السعودي مستضيف البطولة، ليصبح عدد المنتخبات العربية 7 منتخبات من أصل 16 منتخباً مشاركاً، وبقية المنتخبات التسعة هي؛ اليابان (حامل اللقب)، أستراليا، كوريا الجنوبية، إيران، قيرغيزستان، فيتنام، تايلند، إضافة للصين وأوزبكستان اللذين تأهلا ضمن «أفضل 4 ثواني» في التصفيات، وقد تنافس 44 منتخباً على بطاقات التأهل الـ15 إلى النهائيات، وهو أكبر عدد من المشاركين في تاريخ البطولة.الجدير بالذكر أنه سبق أن تُوّجت خمسة منتخبات باللقب منذ انطلاق هذه البطولة في 2013، واليابان هو المنتخب الوحيد الذي فاز باللقب مرتين (2016 و2024)، والعراق (2013)، وأوزبكستان (2018)، وكوريا الجنوبية (2020)، والسعودية (2022).