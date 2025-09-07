عقد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم واللاعب سعد آل موسى مؤتمراً صحفياً للقاء الأخضر السعودي ومنتخب التشيك الذي سيقام غداً (الإثنين) عند تمام الساعة 8:15م.وتحدث في البداية المدرب رينارد وقال: لعبنا مباراتنا الأولى ضد منتخب مقدونيا وكانت مباراة جيدة بالنسبة لنا، وغداً ستكون مباراة أقوى أمام منتخب التشيك، لذا علينا أن نكون مستعدين لهذه المباراة.وأضاف: معسكرنا الحالي مهم جداً بالنسبة لنا من أجل أكتوبر القادم الذي تنتظرنا فيه مباراتان حاسمتان في التصفيات لكأس العالم، وغداً سيكون منتخب التشيك مختلفاً فلديهم فريق قوي، ونعلم أن الأمر لن يكون سهلاً علينا، لكن كما قلنا سابقاً هي مباراة ودية وجيدة لنا لنكون مستعدين جيداً للمباريات القادمة.واختتم حديثه قائلاً: لقد فقدنا 4 لاعبين في المباراة الأولى، والآن نفقد لاعبين سيكونان خارج التشكيلة وهما نواف العقيدي وناصر الدوسري لكننا سنستعيد سالم الدوسري وزياد الجهني.فيما قال اللاعب سعد آل موسى: قدمنا أداءً جيداً في المباراة الأولى ضد منتخب مقدونيا، ونأمل أن نقدم أيضاً أداءً جيداً غداً ضد التشيك، حتى ننهي معسكرنا بالطريقة المثالية، وكل ذلك من أجل الوصول لكأس العالم 2026، وأشعر بالفخر لتمثيل وطني، وعليَّ أن أعمل بجد للبقاء ضمن التشكيلة، ونحن نعمل بجد ونأمل أن نحقق الفوز في لقاء الغد.