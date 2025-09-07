يلتقي فريقا النصر والأهلي للسيدات لكرة القدم على نهائي كأس السوبر السعودي للسيدات في نسخته الأولى وذلك عند تمام الساعة الـ8:00 مساء غدٍ الإثنين على ملعب نادي الشباب بالرياض.يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد الفوز المستحق على فريق القادسية بثلاثة أهداف دون مقابل في نصف نهائي المسابقة، فيما تمكّن فريق الأهلي من الفوز على العُلا بنتيجة أربعة دون مقابل، وكان النصر قد تأهل لهذه المسابقة بصفته بطلاً للدوري الممتاز للسيدات، وتأهل الأهلي وصيفاً للمتصدر.ويُعد نهائي الغد لقاء مرتقباً وسيناريو مكرراً لنهائي الرجال، الذي أقيم قبل 3 أسابيع في هونغ كونغ الذي جمع النصر والأهلي، وانتهى اللقاء لمصلحة الأهلي بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الأشواط الأصلية بهدفين لكل منهما ليتوج الفريق الأهلاوي بكأس السوبر للرجال، ويسعى فريق سيدات النصر للثأر من خسارة الرجال وتحقيق السوبر من أمام سيدات الأهلي، لا سيما إن الفريق النصراوي يضم في صفوفه عناصر مميزة من اللاعبات المحترفات الأجنبيات.