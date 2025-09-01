واصل النجم الإنجليزي إيفان توني المحترف في صفوف فريق الأهلي تألقه في الملاعب السعودية، بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز على فريق العربي بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الملك عبدالله في بريدة، ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، وسجل المهاجم توني «هاتريك» في شباك فريق العربي.ويعتبر «الهاتريك» الذي سجله في مرمى العربي «الثامن» في مشواره الكروي، إذ سبق له تسجيل ثلاثة «هاتريك» مع فريق بيتربورو يونايتدومثلها مع فريق برينتفورد في الدوري الإنجليزي، قبل أن يسجل أول «هاتريك» له بقميص الأهلي في كلاسيكو الكرة السعودية أمام الهلال، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن الموسم الماضي، وثاني هاتريك له في مرمى العربي في كأس الملك.يذكر أن اللاعب إيفان توني انضم لفريق الأهلي قادماً من برينتفورد الإنجليزي في نهاية أغسطس 2024، بعقد يمتد حتى عام 2028، ولعب توني، الذي سجل هدفاً واحداً في ست مباريات دولية مع إنجلترا، دوراً مهماً في صعود برينتفورد لدوري الأضواء موسم 2021-2022، وسجل 36 هدفاً في 83 مباراة بالدوري الممتاز.