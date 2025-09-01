علمت «عكاظ» من مصادرها، أن النجم السعودي سعود عبدالحميد المحترف في صفوف فريق لانس الفرنسي سيتواجد في قائمة المنتخب السعودي التي ستخوض مواجهتي إندونيسيا (الأربعاء) 8 أكتوبر القادم الساعة 8:15 مساء، والعراق (الثلاثاء) 14 من الشهر ذاته الساعة 10:30 مساء، على ملعب الإنماء بجدة، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.وكان مدرب المنتخب رينارد استبعد سعود عبدالحميد، من قائمة «الأخضر» بقرار من المعسكر الإعدادي الحالي في التشيك الذي انطلق (الأحد) الماضي، ويستمرُّ حتى (الإثنين) القادم، إذ سيخوض منتخبنا الوطني مواجهتين وديتين، الأولى أمام مقدونيا (الخميس) القادم الساعة 6:00 مساء على استاد فيكتوريا زيزكوف، والثانية ضد التشيك، (الإثنين) القادم 8:15 مساء، على ملعب مالتشوفيسكا في هرادتس كرالوفة بالتشيك.وبدأ المدرب رينارد في التحضير للقاء الودي الأول أمام مقدونيا، وأجرى مناورة كروية من أجل التركيز على الأسلوب الفني الذي سينتهجه والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها المباراة.وانضم لاعبو فريق الأهلي (عبدالرحمن الصانبي، ومحمد سليمان، وعلي مجرشي، وزياد الجهني، وصالح أبوالشامات، وفراس البريكان) لمعسكر «الأخضر» أمس (الإثنين)، بعد فراغهم من المشاركة في مباراة فريقهم أمام العربي ضمن دور الـ32 في مسابقة كأس الملك.