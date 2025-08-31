استبعد مدرب المنتخب السعودي رينارد لاعب فريق النصر أيمن يحيى من قائمة الأخضر بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد مشاركته الأخيرة مع فريقه أمام التعاون في اللقاء الذي انتهى لصالح النصر بخماسية نظيفة في اللقاء الذي أقيم باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.هذا وتقرر أن يلتحق لاعبو فريق الأهلي بالمعسكر ظهر غدا (الإثنين) بعد فراغهم من المشاركة في مباراة فريقهم أمام العربي اليوم (الأحد) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن دور الـ32 في مسابقة كأس الملك.من جانب آخر، بدأ مدرب المنتخب السعودي رينارد في تجهيز لاعبي الأخضر للمباراة الودية الأولى أمام مقدونيا الخميس القادم الساعة 6:00 مساء، على استاد فيكتوريا زيزكوف، إذ سيكثف المناورات الكروية من أجل الاستقرار على الأسلوب الفني والتشكيلة المناسبة، التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.وكانت بعثة منتخبنا الوطني وصلت مساء اليوم (الأحد) إلى مدينة براغ التشيكية، لإقامة معسكر إعدادي خلال أيام (فيفا) لشهر سبتمبر الجاري، ضمن التحضيرات لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقررة إقامتها في أكتوبر القادم بجدة.وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الثانية للملحق الآسيوي المؤهل للمونديال القادم مع العراق وإندونيسيا، في حين ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات وعمان، وسيخوض «الأخضر» المباراتين على ملعب الإنماء بجدة أمام منتخب إندونيسيا الأربعاء 8 أكتوبر القادم الساعة 8:15 مساء، وضد العراق يوم الثلاثاء 14 من الشهر ذاته الساعة 10:30 مساء.وتتنافس المنتخبات الستة على بطاقتين للتأهل مباشرة للمونديال، إلى جانب المنتخبات الستة التي سبق لها أن خطفت بطاقات التأهل المباشر في تصفيات الدور السابق، وستكون بطاقة التأهل للمنتخب «المتصدر» عن كل مجموعة، في حين سيتأهل المنتخب الذي يحتل المركز الثاني في كل مجموعة لخوض مباراة إقصائية، ثم الفائز يواصل رحلته من خلال الملحق العالمي.يذكر أن المنتخبات الآسيوية التي ضمنت التأهل لكأس العالم 2026 مباشرة هي اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وإيران، والأردن، وأوزبكستان.