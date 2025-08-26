يسعى مدرب الأهلي ماتياس يايسله لمواصلة فريقه للمنافسة على البطولات في الموسم الرياضي الجديد، بعد أن نجح في قيادة الفريق الأهلاوي لحصد كأس السوبر من أمام فريق النصر بضربات الترجيح 3/5، بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي، والعمل على تحقيق المزيد من البطولات في الموسم الحالي.إذ تنتظر المدرب ماتياس مباراتين مع الفريق الأهلاوي قبل فترة التوقف بسبب أيام «الفيفا» الأولى ضد فريق نيوم (الخميس) القادم الساعة 9:00 مساء بجدة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، والثانية أمام فريق العربي الأحد القادم الساعة 7:00 مساء ببريدة، في الدور الـ32 بكأس الملك، ويطمح المدرب ماتياس لتحقيق الانتصار في مباراة نيوم وحصد النقاط الثلاث بالدوري، والفوز على فريق العربي والتأهل لدور الـ 16 بكأس الملك.هذا وينهي المدرب ماتياس تحضيراته الفنية لمواجهة نيوم في دوري روشن، بإجراء مناورة كروية سيركز من خلالها على تطبيق اللاعبين للأسلوب الفني الذي سينتهجه واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء القادم.