بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة السوبر السعودي في نسختها الـ12، التي يشارك فيها الاتحاد والنصر والقادسية والأهلي، والتي ستقام في هونغ كونغ، إذ تعتبر البطولة ذات طابع جماهيري قوي، حيث أصبحت من البطولات المهمة في أجندة الكرة السعودية، ليس فقط لأنها تجمع الأبطال، بل لأنها تمهد لانطلاقة قوية للموسم الجديد، بعد انطلاقها رسمياً عام 2013، وكانت أول نسخة بين الفتح (بطل الدوري) والاتحاد (بطل الكأس)، وأُقيمت المباراة على ملعب الشرائع في مكة المكرمة وانتهت بفوز الفتح بنتيجة 3/2، ومن ثم تطورت البطولة من مباراة واحدة إلى بطولة رباعية بمشاركة 4 فرق بدءاً من نسخة 2022. ويعتبر فريق الهلال أكثر نادٍ تتويجاً باللقب بواقع 5 ألقاب، يليه النصر بواقع بطولتين، ثم أندية (الاتحاد، والأهلي، والشباب، والفتح) ببطولة وحيدة، وأبرز هدافي البطولة عبد الرزاق حمدالله برصيد 7 أهداف، حيث شارك مع النصر والاتحاد في هذه البطولة، وسجل مع الاتحاد 5 أهداف، ومع النصر هدفين في هذه البطولة.أبطال وأماكن بطولة السوبر السعودي:2013: الاتحاد 2 - 3 الفتح (مكة المكرمة)2014: النصر 2 - 4 الشباب (الرياض)2015: النصر 0 - 1 الهلال (لندن)2016: الأهلي 4 - 3 الهلال (لندن)2018: الهلال 2 - 1 الاتحاد (لندن)2019: النصر 6 - 5 التعاون (جدة)2020: النصر 3 - 0 الهلال (الرياض)2021: الهلال 6 - 5 الفيصلي (الرياض)2022: الاتحاد 2 - 0 الفيحاء (الرياض)2023: الهلال 4 - 1 الاتحاد (أبو ظبي)2024: الهلال 4 - 1 النصر (أبها)أكثر الأندية وصولاً للنهائي:- الهلال 7 مرات- النصر 5 مرات- الاتحاد 4 مراتالمدربون الذين توجوا باللقب:- 2013/2014 التونسي فتحي الجبال (مدرب نادي الفتح)- 2015/2014 البرتغالي خوسية مواريس (مدرب نادي الشباب)- 2016/2015 اليوناني جورجوس دونيس (مدرب نادي الهلال)- 2017/2016 البرتغالي جوزيه غوميز (مدرب نادي الأهلي)- 2019/2018 البرتغالي جورجي جيسوس (مدرب نادي الهلال)- 2020/2019 البرتغالي روي فيتوريا (مدرب نادي النصر)- 2021/2020 الكرواتي ألين هورفات (مدرب نادي النصر)- 2022/2021 البرتغالي ليوناردو جارديم (مدرب نادي الهلال)- 2023/2022 البرتغالي نونو سانتو (مدرب نادي الاتحاد)- 2024/2023 البرتغالي جورجي جيسوس (مدرب نادي الهلال)- 2025/2024 البرتغالي جورجي جيسوس (مدرب نادي الهلال)