أكد مدرب فريق الاتحاد لوران بلان أن فريقه حضر لتحقيق هدف واحد وهو التتويج بلقب بطولة كأس السوبر السعودي، مؤكداً في الوقت نفسه استعداد فريقه ذهنياً ونفسياً لمواجهة النصر.وقال بلان خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء نصف النهائي: «نحن هنا للفوز بهذه البطولة، جميع المدربين جاؤوا من أجل تحقيق اللقب، لكننا مستعدون بشكل جيد ونعرف منافسنا النصر عن قرب».وعن مواجهة كريستيانو رونالدو، أوضح المدرب الفرنسي: «رونالدو لاعب رائع، والنصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، لكن الفوز يتطلب تقديم أداء كبير وتسجيل الأهداف».في المقابل أكد مدرب فريق النصر خورخي جيسوس أن طموحه هو قيادة النصر لتحقيق لقبه الرابع في تاريخ البطولة، لافتاً إلى أنه شارك في 3 نسخ سابقة ويتطلع لتحقيق اللقب الرابع في ظل كرة القدم السعودية، مشيراً إلى أنه منذ وصوله قبل أقل من شهر يعمل على تقديم بداية قوية مع النصر.وعن تواجد كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق، قال المدرب البرتغالي: «وجود لاعب بقيمته كان من أبرز الأسباب التي حفزتني لقبول التحدي مع النصر. إنها تجربة جديدة بالنسبة لي هنا، والهدف هو المنافسة الجادة وحصد الألقاب».