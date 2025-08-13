يخوض فريق الأهلي المباراة الودية السادسة ضد فريق الرياض، (الجمعة) القادم، في ختام برنامجه الإعدادي للموسم الرياضي الجديد، واعتمد المدرب ماتياس يايسله خلال المناورة الكروية الأسلوب الفني والتشكيلة الأساسية التي سيلعب بها آخر المباريات الودية، قبل خوض مواجهة فريق القادسية الأربعاء القادم الساعة 3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي لكأس السوبر السعودي.وكان فريق الأهلي بدأ برنامجه الإعدادي للموسم الرياضي الجديد بمعسكر «أوروبي»، بداية في النمسا، وخاض مباراة ودية وحيدة ضد فريق تيرول النمساوي وكسب اللقاء بنتيجة 1/2، والثانية في إيطاليا، وشارك في البطولة الودية وخسر اللقاءين أمام كومو الإيطالي 1/3، وضد سيلتك الأسكتلندي بضربات الترجيح 5/3، بعد التعادل الإيجابي في الأشواط الأصلية 1/1، والثالثة في إسبانيا لعب مباراتين وانتصر على فريق إلتشي الإسباني بهدفين مقابل لا شيء، وتعادل إيجابياً مع العين الاماراتي 1/1.ويتطلع مدرب الأهلي ماتياس يايسله لتجهيز الفريق الكروي للبطولات في الموسم الجديد محلياً (كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، وقاريا (دوري أبطال آسيا لأندية النخبة)، وعالمياً (بطولة كأس القارات للأندية).انفوجرافيكمباراة نصف نهائي السوبرالأهلي × القادسيةالأربعاء 2025/8/203:00 عصراًويطمح مدرب الأهلي ماتياس يايسله لتجهيز الفريق الكروي لمنافسات الموسم الجديد محلياً (كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال آسيا لأندية النخبة)، وعالمياً (بطولة كأس القارات للأندية).