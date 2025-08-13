أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رسميا تعاقده مع المدافع الدولي الألماني مالك ثياو (24 عاما)، قادما من صفوف إي سي ميلان، ويمتد العقد البالغة قيمته 35 مليون يورو إلى 2029.

وذكر النادي الإنجليزي عبر بيانه: «ثياو الذي يلعب بشكل أساسي في مركز قلب الدفاع، خاض 85 مباراة في جميع المسابقات خلال ثلاثة مواسم مع ميلان، من بينها مواجهة أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو، وسجل هدفه الوحيد مع الفريق الإيطالي في البطولة القارية الموسم الماضي خلال الفوز 3-1 على ريال مدريد خارج الديار».

وأضاف: «بدأ المدافع الألماني مسيرته الاحترافية مع شالكه 04 في بلاده، حيث تدرج في الفئات السنية قبل أن يسجل ظهوره الأول في الدوري الألماني بعمر 18 عاما عام 2020. ويمتلك في رصيده ثلاث مباريات دولية مع منتخب ألمانيا، وسيرتدي القميص رقم 12 مع نيوكاسل هذا الموسم».

‏وقال اللاعب مالك ثياو في مقطع فيديو بثه حساب النادي الرسمي: «أنا سعيد جدا بوجودي هنا. اسم نيوكاسل - بجماهيره وملعبه - يتحدث عن نفسه. علمت أن النادي كان مهتما بضمي منذ فترة طويلة، ولقد تحدثت مع المدرب إيدي هاو، وأخبرني بطموحاته وطموحات النادي. أنا متحمس جدا للانضمام للفريق، ولا يسعني الانتظار حتى أقابل زملائي الجدد وأبدأ العمل».

من جانبه، علّق مدرب نيوكاسل إيدي هاو قائلا: «نحن سعداء جدا بانضمام مالك. إنه لاعب أتابعه منذ فترة طويلة، وسيضيف الكثير من الجودة إلى خياراتنا الدفاعية. رغم صغر سنه، إلا أنه يمتلك خبرة قيمة في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى اللعب في البوندسليغا والدوري الإيطالي، وهو ما يمثل إضافة مهمة لنا مع عودتنا للمنافسات الأوروبية هذا الموسم».