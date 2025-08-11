حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، موقفه تجاه طلب فريقي برشلونة وفياريال لخوض لقائهما في دوري الدرجة الأولى في ديسمبر القادم في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.إذ أكد مجلس إدارة الاتحاد موافقته لإقامة مباراة الفريقين في الجولة 17 من الدوري على ملعب «هارد روك» في ميامي في 20 ديسمبر، وفي حالة إقامتها في ميامي فإنها ستكون أول مباراة في الدوري الإسباني عبر تاريخه تقام خارج حدود إسبانيا.وبدأ الاتحاد الإسباني في السعي للحصول على التصاريح المطلوبة لإقامة اللقاء إذ يجب موافقة الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا)، ومن ثم موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا).وقال الاتحاد في بيان: «إن مجلس الإدارة تلقى في اجتماعه في 11 أغسطس 2025 طلباً من ناديي فياريال وبرشلونة للعب مباراتهما في الجولة 17 من دوري الدرجة الأولى في الولايات المتحدة. وسيقدم الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم الطلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لبدء عملية الحصول على تصريح لاحق من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإقامة المباراة على ملعب (هارد روك) في ميامي في 20 ديسمبر 2025».وأوضح موقع «بارسا يونيفرسال»، أنه وبمجرد أن يمنح «يويفا» موافقته على الطلب، وإثر تحديد الموعد النهائي في 30 نوفمبر «21 يوماً قبل المباراة»، سيتعيَّن بعد ذلك إرسال الطلب إلى اتحادَي اللعبة في الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» لاستكمال إجراءات الموافقة، وذلك بعد أن يطلع «فيفا» على كامل الإجراءات التي يجب أن تكون نظاميةً ومتوافقةً مع متطلباته.وكانت «الليغا» حاولت مرَّتين رسميّاً تنظيم إحدى مبارياتها خارج الحدود، لكنْ دون جدوى. وجاءت الأولى سبتمبر 2018، وكانت المباراة بين فريقي برشلونة وجيرونا، لكنْ لويس روبياليس، رئيس الاتحاد المحلي آنذاك، استخدم حق النقض ضد المشروع لخلافاته مع تيباس، ولم يسمح مطلقاً بإحالة الاقتراح إلى «يويفا».أمَّا المحاولة الثانية، فكانت في أكتوبر 2024 عندما أرسلت الرابطة طلباً جديداً لإجراء مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ميامي، 20 ديسمبر، لكنْ مجلس الاتحاد المحلي، ونظراً لوضعه المؤقت بعد استقالة روبياليس، عدَّ أن الوقت غير مناسبٍ للمشروع.وكانت هناك محاولةٌ الموسم الماضي لتنظيم مواجهةٍ بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في الولايات المتحدة، لكنَّها أُجهضت في مهدها سريعاً من أجل هيكلة المشروع بشكلٍ أفضل.