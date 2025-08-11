يكثف مدرب الهلال إنزاغي المناورات الكروية قبل خوض فريقه المباراة الودية الثالثة أمام فالدهوف مانهايم الألماني الساعة 7:00 من مساء الخميس القادم، إذ يسعى المدرب إنزاغي لوصول لاعبيه للجاهزية الكاملة من خلال المعسكر الحالي بمدينة دونا شينجن الألمانية، إذ سيجري مناورة كروية يهدف من خلالها للاستقرار على الأسلوب الفني والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء الودي.وكان الفريق الهلالي كسب المباراتين الوديتين اللتين خاضهما في معسكره الحالي بمدينة دونا شينجن أمام فريق بالينجن الألماني بنتيجة 6-1، وأمام أراو السويسري 6-صفر.وسيفتتح فريق الهلال مبارياته بالموسم الرياضي الجديد بمواجهة فريق الرياض، ضمن الجولة الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين.ويطمح إنزاغي في تجهيز الفريق لمنافسات الموسم الرياضي الجديد (دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك، وبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة).انفوجرافيكمباراة الهلال الوديةالخميس 2025/8/14الهلال السعودي - فالدهوف مانهايم الألماني7:00 مساء