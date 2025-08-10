علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن وزارة الرياضة بصدد تكليف المهندس عمر عبدالله الحربي رئيسا لنادي أحد، إلى جانب عبدالرحمن شقرون، وشخصيتين للإشراف على الإدارة القانونية والمحاسبة، لمدة 60 يوماً لحين انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارة جديد بدلاً من المجلس المنحل، على أن يتم تكليف محمد العلوي بالإشراف على القدم، والعميد مصطفى القبلي على كرة السلة، لخبرتهما الطويلة مع النادي ولتصحيح أوضاع اللعبتين.ومن المنتظر البدء في تسديد ديون نادي أحُد التي تبلغ أكثر من 60 مليون ريال مستحقات لاعبين ومدربين وإداريين في عهد إدارة الرئيس السابق محمد الجهني، إذ إن النادي مرفوع عليه عدد كبير من القضايا، وعدم تسديد الديون قد يعرض فريق القدم للهبوط من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، وهبوط فريق السلة إلى الدرجة الثانية حسب أنظمة الاتحاد الدولي.ومن جهتها تستكمل اللجنة الخاصة المشكلة من وزارة الرياضة تحقيقاتها في ما يخص التجاوزات المالية للإدارة السابقة، خصوصا أن النادي لم يكن عليه أي مطالبات مادية وفي خزينة النادي أكثر من ثلاثة ملايين ريال، إلى جانب وجود 43 سيارة ملك النادي.وشهدت الفترة السابقة أوضاعا صعبة بسبب عدم انتظام معظم الدرجات في التدريبات، بل إن هناك عددا كبيرا من اللاعبين لم يتم التجديد لهم بسبب الفراغ الإداري.وعلمت «عكاظ» أن المجلس الجديد بدأ تحركات واسعة من أجل العمل على ترتيب أوضاع فريق القدم والسلة قبل انطلاق الدوري.