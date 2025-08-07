أعلن نادي وست هام الإنجليزي رسمياً عدم تجديد عقد الجامايكي ميكايل أنتونيو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم وهدافه التاريخي، وأنه لن يوقع عقدا جديدا كلاعب في الفريق الأول للنادي، بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم الماضي.المهاجم البالغ من العمر 35 عاما، الذي انضم إلى الهامرز في سبتمبر 2015 قادما من نوتنغهام فورست، خاض 323 مباراة على مدار 10 سنوات، وسجل 83 هدفا، وأصبح بذلك أفضل هداف للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما لعب دورا رئيسيا في إنهاء انتظار وست هام يونايتد لمدة 43 عاما للفوز بلقب كبير، بفوزه في نهائي دوري أوروبا للمؤتمرات 2023 في براغ بعد الفوز على فيورنتينا الإيطالي 2/1.وأكد النادي الإنجليزي في بيانه أن «اللاعب أظهر شجاعة وتصميماً ملحوظين للتغلب على الإصابات التي تعرض لها في حادثة مرورية في ديسمبر 2024، ما أدى إلى عودته إلى المنافسة على الساحة الدولية في يونيو، حيث شارك كبديل مع جامايكا في مباراة كأس الكونكاكاف الذهبية ضد غواتيمالا. وأخيراً حصل على مزيد من الوقت للعب على أرض الملعب بقميص هامرز عندما لعب 45 دقيقة وسجل هدفين لفريقنا تحت 21 عاما في مباراة ودية ضد بورهام وود».واختتم نادي وست هام بيانه بقوله: «سيظل ميكايل دائماً عضواً محبوباً ومحترماً في عائلة وست هام يونايتد. وكما هو الحال منذ ديسمبر، سيواصل النادي دعمه ومساعدته في إعادة تأهيله المستمرة، حيث سيوفر له إمكانية الوصول إلى التدريبات والمرافق والرعاية الطبية إذا لزم الأمر، وأخيراً يود الجميع في وست هام يونايتد أن يشكروا ميكايل بصدق على خدمته المتميزة والمتفانية في قميص كلاريت أند بلو على مدار السنوات العشر الماضية. سيتم تكريم مساهمته الرائعة بشكل أكبر عبر قنوات النادي في الأيام والأسابيع القادمة».