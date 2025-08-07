أُجريت صباح اليوم (الخميس) في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا 2026، بمشاركة 27 منتخبًا آسيويًا، حيث تم بث مراسم القرعة عبر قناة الاتحاد الآسيوي الرسمية على منصة يوتيوب.أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عامًا في المجموعة الثانية (B)، إلى جانب منتخبات (إيران، لبنان، والكويت). وستُقام مباريات هذه المجموعة في مدينة الخبر خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025.وتُعد هذه المشاركة هي الأولى لمنتخب الناشئات في التصفيات القارية، ضمن خطط الاتحاد السعودي لكرة القدم التي تهدف إلى توسيع قاعدة المنتخبات النسائية في المملكة وتطويرها عبر المنافسات الرسمية على المستويين الإقليمي والقاري. ويشارك في التصفيات 27 منتخبًا آسيويًا تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات، 3 منها تضم 4 منتخبات، و5 تضم 3 منتخبات، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026، التي تستضيفها الصين مباشرة كدولة مستضيفة.وتأتي مشاركة منتخب الناشئات في ظل تصاعد الحضور السعودي لكرة القدم النسائية، حيث سبق للمنتخب الوطني الأول للسيدات أن شارك في يوليو الماضي بتصفيات كأس آسيا للسيدات 2026 التي أقيمت في كمبوديا، بينما يشارك حاليًا منتخب الشابات في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا المقامة في مملكة بوتان.وتُعد هذه البطولة محطة مهمة تمهد لمشاركة المنتخبات الآسيوية في كأس العالم للناشئات تحت 17 عامًا 2025 في المغرب، والتي يتأهل إليها 4 منتخبات من آسيا، إلى جانب الصين المستضيفة لنهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا.وتُقام مباريات المجموعة التي تضم المنتخب في مدينة الدمام، في خطوة تعكس التزام المملكة بتوفير بيئة تنافسية متقدمة للفئات السنية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لاستضافة البطولات النسائية، بما يواكب الطموحات الوطنية في تطوير كرة القدم النسائية على المدى الطويل.