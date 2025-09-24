يد الخليج.. «سوبر»

توج فريق الخليج لكرة اليد بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد مباراة مثيرة مع منافسه الهدى انتهت بفارق هدف واحد فقط (22 – 21)، وأقيمت على صالة الأمير نايف بالقطيف، وتمكن من خلالها الخليج من استعادة الكأس الذي فقده الموسم الماضي.بدأ الخليج المواجهة بقوة، وتمكن من توسيع الفارق إلى 4 نقاط في بعض دقائق الشوط الأول، قبل أن يقلص الهدى الفارق تدريجياً ليصل إلى هدف واحد عند نهاية الشوط، حيث انتهى بتقدم الخليج (12 – 11).ومع بداية الشوط الثاني، واصل الخليج سيطرته ووسع الفارق مجدداً إلى 4 نقاط، لكن الهدى لم يستسلم وفرض أجواء التوتر في الدقائق العشر الأخيرة، قبل أن يحسم الخليج المباراة بفارق هدف واحد ويعتلي منصة التتويج.ويعتبر هذا التتويج هو الثالث تاريخياً للخليج في كأس السوبر السعودي، بعد أن توج مضر بالنسخة الأولى، بينما ذهب لقب النسخة الرابعة في الموسم الماضي لصالح الهدى.وفي ختام البطولة، قام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد حسن بن نصر هلال، بتسليم كأس البطولة لفريق الخليج، كما تم تكريم حكام اللقاء، فيما تسلّم فريق الهدى الميداليات الفضية عبر عضو مجلس الإدارة فريد الصالح.