الرياض تستضيف أساطير كرة القدم الأمريكية

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أن «موسم الرياض» سيستضيف الحدث العالمي لكرة القدم الأمريكية بنظام العلم، Fanatics Flag Football Classic، المقرر إقامته يوم السبت 21 مارس 2026 في «المملكة أرينا» بمدينة الرياض.يتميز الحدث بمشاركة أسطورة كرة القدم الأمريكية توم برادي في أول عودة رسمية له منذ اعتزاله عام 2023، إلى جانب نخبة من أبرز نجوم كرة القدم الأمريكية مثل ساكون باركلي، كريستيان مكافري، سي دي لامب، سوس غاردنر، بروك باورز، ماكس كروسبي، مايلز غاريت، تايريك هيل، أوديل بيكهام جونيور، وروب غرونكوفسكي. كما سيقود الفرق أبرز مدربي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.وسيُبث الحدث مباشرة عبر شبكة قنوات «فوكس» الرياضية مع تقديم التغطية المباشرة من النجم كيفن هارت.تقام البطولة بنظام الدوري المصغّر (Round-robin) بثلاثة فرق، يتأهل أفضل فريقين إلى المباراة النهائية، وفق قواعد كرة القدم الأمريكية بنظام العلم الأولمبية، على ملعب بطول 50 ياردة ونظام 5 ضد 5، مع شوطين مدة كل منهما 20 دقيقة.وأكد المستشار تركي آل الشيخ أن الحدث سيجمع أشهر الأسماء في الرياضة والترفيه ويعزز نمو كرة القدم الأمريكية بنظام العلم في المملكة والعالم. من جانبه، أعرب توم برادي عن حماسه للعودة إلى الميدان وتقديم تجربة رياضية فريدة للجماهير خلال «موسم الرياض».