خطف المنتخب الايراني لكرة السلة المركز الثالث في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، بعد أن تخطى منتخب نيوزيلندا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 79-73.

المنتخب الإيراني الذي خسر في نصف النهائي أمام أستراليا بفارق كبير تفوق في الربع الأول 28-20 وواصل تألقه ووسع الفارق مع نهاية الشوط الأول إلى 14 نقطة 47-33.

في الربع الثالث عاد المنتخب النيوزيلندي وحاول تقليص الفارق وأنهى الربع الثالث متفوقاً 21-19.

وبدأ الربع الأخير بشكل مميز للمنتخب النيوزيلندي وأعاد للأذهان «الريمونتادا» الكبيرة التي قام بها أمام منتخب لبنان في ربع النهائي واستطاع تقليص الفارق إلى 3 نقاط إلا أن المنتخب الإيراني استطاع إنهاء الأمور لمصلحته بنتيجة 79-73 وخطف المركز الثالث.
