واصل الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، تعزيز حضوره بين أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، بعدما عادل الرقم القياسي للفرنسي كيليان مبابي في عدد الأهداف المسجلة بدوري أبطال أوروبا قبل بلوغ سن العشرين، برصيد 13 هدفا لكل منهما.



ويعكس هذا الإنجاز التطور اللافت في مسيرة يامال، الذي نجح في ترسيخ مكانته ضمن أبرز الأسماء الشابة في القارة الأوروبية، بفضل قدراته الهجومية ومهاراته الفردية، إلى جانب حضوره المؤثر في المباريات الكبرى وقدرته على صناعة الفارق في المنافسات القارية.



في المقابل، يمثل مبابي نموذجًا بارزا للاعبين الذين فرضوا أنفسهم على الساحة الأوروبية في سن مبكرة، بعدما سجل حضورًا تهديفيًا لافتًا في البطولة القارية. ويضع وصول يامال إلى الرقم ذاته النجم الإسباني في دائرة المقارنة مع المهاجم الفرنسي، في ظل المسار التصاعدي الذي تشهده مسيرتهما الكروية.



ومع استمرار يامال في مشواره الاحترافي، تترقب الأوساط الرياضية ما يمكن أن يحققه خلال المواسم القادمة، خصوصا في ظل ما يمتلكه من إمكانات فنية وقدرة على التطور. كما تفتح هذه الأرقام الباب أمام مقارنات مستقبلية بين النجمين، سواء على مستوى الإنجازات الجماعية أو المنافسة على الجوائز الفردية الكبرى، وفي مقدمتها الكرة الذهبية.