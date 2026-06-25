بات منتخب مصر قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، بعدما حقق 4 نقاط في أول مباراتين بالنسخة الحالية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وافتتح منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل ثمين مع بلجيكا بهدف لمثله، ثم حقق أول فوز في تاريخه بالمونديال على حساب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

صدارة مصرية

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 برصيد 4 نقاط، مقابل نقطتين لكل من إيران وبلجيكا، بينما يتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

نظام التأهل

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ32 بالمونديال، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

مصر تنتظر هدية ألمانية

ويمتلك الفراعنة فرصتين للتأهل رسمياً ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث قبل خوض مواجهة إيران المقررة السبت القادم، إذ يحتاج المنتخب المصري إلى فوز أو تعادل ألمانيا مع الإكوادور في المباراة المقررة في وقت لاحق الليلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة.

أما الفرصة الثانية، فتتمثل في تفادي منتخب كوت ديفوار الخسارة أمام كوراساو، ضمن منافسات المجموعة الخامسة أيضاً، ما يضمن لمنتخب مصر التأهل ضمن أفضل 8 ثوالث قبل مواجهة إيران في ختام دور المجموعات.

وفي حال تأجل التأهل، يكفي منتخب مصر التعادل مع إيران لمواصلة مشواره بالمونديال، كما أن الفوز يضمن له الصعود كمتصدر للمجموعة السابعة، ما يضمن له تجنب مواجهة الكبار في دور الـ32.