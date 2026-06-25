ادعى الساحر الغاني نانا كواكو بونسام أن تعويذته نجحت في حرمان المهاجم الإنجليزي هاري كين من التسجيل في مرمى غانا، (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

تعادل مُحبط للمنتخب الإنجليزي

وفرض منتخب غانا بقيادة كارلوس كيروش التعادل السلبي على منتخب إنجلترا، بعدما عجز المنتخب الإنجليزي عن هز الشباك طوال المباراة رغم السيطرة الكاملة، وأهدر كين فرصة غريبة للتسجيل في الوقت القاتل من مسافة قريبة من المرمى.

ادعاء تعويذة ضد هاري كين

وكان نانا كواكو بونسام، الذي يصف نفسه بأنه معالج روحاني، قد صرح قبل مباراة إنجلترا أمام غانا في المجموعة الـ12 بأنه سيطلق تعويذة لمنع كين من التسجيل.

سأحرره ليعود للتسجيل

وعقب فشل كين في التسجيل قال نانا كواكو بونسام: «الآن سوف أحرر هاري كين حتى يتمكن من التسجيل في مباراته القادمة، هاري، سأزورك، لا تنزعج. نحن أصدقاء».

وأحرز كين هدفين في فوز إنجلترا 4-2 على كرواتيا في الجولة الافتتاحية، لكنه غاب عن هز الشباك في المباراة الثانية أمام غانا، ليتأجل تأهل «الأسود الثلاثة» إلى دور الـ32.