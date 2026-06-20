توصل نادي إنتر ميامي الأمريكي إلى اتفاق مع نجم خط الوسط البرازيلي كاسيميرو للتعاقد معه في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، فإن إنتر ميامي توصل إلى اتفاق شفهي مع كاسيميرو للتعاقد معه، وقد استكمل النادي الأمريكي جميع الإجراءات الرسمية لإبرام الصفقة، ولم يتبق سوى توقيع اللاعب البرازيلي.

رغبة في اللعب إلى جانب ميسي

وأوضح رومانو أن كاسيميرو اختار الانضمام إلى إنتر ميامي لرغبته في مزاملة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

مسيرة مميزة مع مانشستر يونايتد

ولعب كاسيميرو أربعة مواسم بقميص مانشستر يونايتد، مثل خلال الفريق في 160 مباراة وسجل 26 هدفاً، كما لعب دوراً محورياً في تتويج الفريق بكأس كاراباو عام 2023، مسجلاً هدفاً برأسية في المباراة النهائية أمام نيوكاسل يونايتد، إضافة إلى المساهمة في التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2024.