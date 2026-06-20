واجه منتخب تركيا حظاً عاثراً في أول مباراتين ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، إذ تبخرت آماله رسمياً في تجاوز دور المجموعات رغم الأداء الهجومي القوي.

عودة تنتهي بخروج مبكر

وعاد منتخب تركيا للمشاركة في المونديال بعد غياب 24 عاماً، لكنه خسر مباراته الافتتاحية أمام أستراليا 2-0، ثم تلقى هزيمة جديدة أمام الباراغواي 1-0، ليودع البطولة رسمياً.

62 تسديدة بلا هدف

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، سدد الأتراك 62 تسديدة في أول مباراتين دون تسجيل أي هدف، وهو أعلى عدد من التسديدات دون تسجيل هدف خلال مباراتين في تاريخ البطولة منذ بدء تسجيل الإحصاءات عام 1966.

وفي مواجهة الباراغواي، سيطر المنتخب التركي على مجريات المباراة بشكل تام، حيث سدد 32 تسديدة مع تفوق عددي طوال الشوط الثاني بعد طرد ميغيل ألميرون، لكن هدف ماتياس غلارزا في الثانية 65، وهو الأسرع في كأس العالم 2026 حتى الآن، كان كافياً للباراغواي لتحقيق الفوز 1-0، وإقصاء تركيا من دور المجموعات.