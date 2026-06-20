وجه لاعب منتخب كندا إسماعيل كوني رسالة مؤثرة عقب الإصابة المروعة التي تعرض لها أمام قطر، أمس (الجمعة)، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

كسر في الساق ينهي مشواره المونديالي

وأصيب إسماعيل كوني بكسر في عظم الساق خلال تدخل قوي مع لاعب المنتخب القطري عاصم ماديبو، لينتهي مشواره في بطولة كأس العالم، في ضربة قوية للمنتخب الكندي.

لم يخذلني الله قط

وكتب كوني عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «لم يخذلني الله قط طوال حياتي، ولا مرة واحدة، فلماذا أشك الآن؟ خصوصاً بعد معرفتي بذلك، فهو يعلم ويرى كل شيء قبل حدوثه، وله خطة ورؤية لنا جميعاً».

وأضاف: «هذه المعركة اختبار لإيماني به ولشخصيتي، وبصراحة أنا مستعد لها، لأن الله لا يضع أمامك تحدياً لا تستطيع التغلب عليه، والابتلاء أفضل هبة من الله. لقد شعرت بمحبتكم ودعمكم، شكراً جزيلاً لكم، لا تتخيلون مدى امتناني لكل من تواصل معي ودعا لي. أحمد الله على ذلك، فليس كل الناس محظوظين بهذا القدر».

وعد بدعم منتخب بلاده

وختم رسالته قائلاً: «لقد تطوعت لأكون مساعد مدرب لأدعمكم من المدرجات، أردت أن تعلموا أنني أحبكم من كل قلبي، وأخوتنا تعني لي كل شيء، ما فعلتموه بالأمس سيبقى محفوراً في ذاكرتي إلى الأبد، سأعود قريباً جداً، وسنستمر في صنع المزيد من الذكريات معاً».