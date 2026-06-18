منذ أن لامست قدما ليونيل ميسي الكرة للمرة الأولى، بدا وكأن بينهما علاقة تتجاوز حدود اللعبة واللاعب. علاقة يصعب تفسيرها بالكلمات، حتى بات السؤال مشروعاً: هل أحب ميسي كرة القدم أكثر، أم أن كرة القدم هي التي اختارت ميسي لتمنحه ما لم تمنحه لأحد غيره؟

في افتتاح مشوار المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم 2026 أمام الجزائر، عاد هذا السؤال ليطفو من جديد. لم يكن المشهد مجرد مباراة انتهت بثلاثية نظيفة، بل كان فصلاً جديداً من حكاية طويلة بين الساحر الأرجنتيني واللعبة التي صنعت مجده وصنع جزءاً من تاريخها. فقد قاد ميسي منتخب بلاده إلى الفوز بثلاثة أهداف دون رد، مسجلاً الأهداف الثلاثة جميعها «هاتريك» في ليلة كروية أكدت أن الزمن قد يمر، لكن بعض العشّاق لا يشيخون.

في المدرجات كانت الأعين تترقب كل لمسة، وكل تمريرة، وكل انطلاقة. حضور ميسي لم يكن مجرد وجود قائد داخل الملعب، بل كان حضور قصة كاملة تمشي على العشب الأخضر. وحين هز الشباك للمرة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، بدا وكأن الكرة نفسها تحتفل بصديقها القديم الذي ما زال يمنحها الحياة والجمال.

الأرجنتين خرجت بانتصار مهم في بداية رحلة الدفاع عن لقبها، لكن الحديث بعد صافرة النهاية لم يكن عن النقاط الثلاث فقط، بل عن رجل تجاوز الثامنة والثلاثين وما زال قادراً على إشعال المدرجات وإلهام الملايين حول العالم.

لهذا، يبقى الجدل قائماً: هل أحب ميسي كرة القدم أكثر؟ أم أن كرة القدم أحبته إلى الحد الذي جعلها تكتب أجمل فصولها باسمه؟ ربما لن نجد إجابة حاسمة، لكن المؤكد أن العلاقة بينهما أصبحت واحدة من أعظم قصص الوفاء في تاريخ الرياضة.