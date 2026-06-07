أعلن منتخب الأرجنتين، أمس (السبت)، استبعاد مدافعه ليوناردو باليردي من القائمة التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

تفاصيل الإصابة

وقال منتخب الأرجنتين في بيان: «تعرض المدافع ليوناردو باليردي لإصابة في العضلة النعلية بالساق اليمنى، ولن يتمكن من الانضمام إلى القائمة التي ستخوض كأس العالم».

ولم يُعلن المنتخب الأرجنتيني بعد عن بديل للمدافع البالغ من العمر 27 عاماً، والذي خاض 11 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

مجموعة الأرجنتين

ويقع منتخب «التانغو»، حامل لقب النسخة الماضية من كأس العالم، في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الجزائر والأردن والنمسا.

موعد كأس العالم

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات مونديال 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.