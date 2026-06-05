قرر مدرب برشلونة هانزي فليك تصعيد المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم للمشاركة في فترة إعداد الفريق الأول للموسم الجديد 2026-2027.

رباعي من «لا ماسيا»

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن فليك قرر تصعيد الرباعي حمزة عبدالكريم وإبريما تونكارا وأوريان غورين أوسكار غيستاو، للمشاركة في تحضيرات برشلونة للموسم الجديد.

ظروف خاصة بسبب المونديال

وستنطلق فترة الإعداد لبرشلونة يوم 13 يوليو، في وقت ستكون فيه بطولة كأس العالم لا تزال جارية، إذ ستتبقى مباراتا نصف النهائي يومي 14 و15 يوليو، إضافة إلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والنهائي يومي 18 و19 يوليو.

وسيحصل لاعبو برشلونة الذين يصلون إلى هذه المراحل من المونديال على نحو 3 أسابيع من الإجازة، ما يعني أن عودتهم إلى النادي قد تتأخر حتى الأسبوع الثاني من أغسطس.

أما اللاعبون الذين تنتهي مشاركتهم في كأس العالم بعد دور المجموعات، فسيستمرون في المنافسات حتى نهاية يونيو على الأقل، وبالتالي لن ينضموا إلى الفريق قبل الأسبوع الثالث من يوليو، ووفقاً لهذا السيناريو، قد يكون للاعبي أكاديمية برشلونة تأثير مهم في بداية فترة الإعداد.

تألق حمزة عبد الكريم

وكان حمزة عبدالكريم، البالغ من العمر 18 عاماً، قد انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من الأهلي المصري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع وجود خيار للشراء.

وخطف حمزة الأضواء بتألقه مع فريق الشباب في برشلونة، ورغم عدم مشاركته مع الفريق الرديف، إلا أن فليك قرر تصعيده للمشاركة في فترة الإعداد للموسم الجديد.

برشلونة يقترب من تفعيل بند الشراء

ووفقاً لتقارير صحفية إسبانية، فإن برشلونة سيُفعل خيار شراء حمزة عبدالكريم من الأهلي المصري مقابل 3 ملايين يورو، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب منذ انضمامه إلى النادي الكتالوني.