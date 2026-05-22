أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم (الجمعة)، توقيع عقد جديد مع مدربه مايكل كاريك، بعد نجاحه في مهمته المؤقتة.

وكان كاريك قد تولى تدريب مانشستر يونايتد مؤقتاً في يناير الماضي، خلفاً للبرتغالي روبن أموريم، وحصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي للشهر بعد فوزه على مانشستر سيتي وأرسنال في أول مباراتين له على رأس الجهاز الفني، كما قاد «الشياطين الحمر» للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بتحقيقه 11 فوزاً من أصل 16 مباراة، محققاً بذلك أعلى رصيد من النقاط في البريميرليغ منذ توليه المسؤولية.



بيان النادي

وقال النادي في بيان: «يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن أن مايكل كاريك سيستمر في منصبه كمدرب رئيسي للفريق الأول للرجال، بعد توقيعه عقداً جديداً يمتد حتى عام 2028».



كاريك يعلق على التجديد

من جانبه، قال كاريك عقب توقيع العقد: «على مدار الأشهر الخمسة الماضية، أظهرت هذه المجموعة من اللاعبين أنها قادرة على الوصول إلى معايير المرونة والتكاتف والتصميم التي نطالب بها هنا».

وأضاف: «حان الوقت الآن للمضي قدماً معاً مرة أخرى، بطموح وإحساس واضح بالهدف، مانشستر يونايتد وجماهيرنا الرائعة يستحقون المنافسة على أكبر الألقاب مجدداً».



ترتيب مانشستر يونايتد

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، ويختتم موسمه بمواجهة برايتون يوم الأحد القادم.