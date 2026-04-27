قالت إيلينا ريباكينا إنها لم تعد تثق في نظام تكنولوجيا تحديد الخطوط، بعدما أبدت غضباً كبيراً؛ بسبب قرار مثير للجدل خلال فوزها بثلاث مجموعات على تشنغ تشين ون، ضمن منافسات بطولة مدريد المفتوحة، أمس الأحد.



وانفعلت لاعبة كازاخستان بشدة عندما نفذت اللاعبة الصينية تشنغ إرسالاً قوياً لتتقدم 40-0 والنتيجة 4-3 في المجموعة الثانية، رغم أن الكرة بدت بعيدة بوضوح عن الخط.



وعقب انتصارها بنتيجة 4-6 و6-4 و6-3، الذي أهلها إلى دور الـ16، قالت ريباكينا للصحفيين: «بصراحة، بعد ما حدث، لا يمكنني الوثوق بهذا النظام إطلاقاً... لأنه لم تكن هناك أي علامة قريبة مما عرضته شاشة التلفزيون».



كما قارنت المتوجة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى هذه الواقعة بالجدل الذي نشب بين ألكسندر زفيريف والحكام في بطولة الرجال بمدريد العام الماضي، حين عوقب اللاعب الألماني بسبب سلوك غير رياضي بعد أن التقط صورة لكرة مثار خلاف. وأضافت ريباكينا: «أعتقد أن الموقف كان مشابهاً لما حدث مع زفيريف العام الماضي؛ فقد كان الأمر واضحاً جداً، ولا يمكن تجاهله. كان محبطاً للغاية... أشعر وكأنها نقطة سُلبت مني. أدرك أنها كانت ترسل، وكانت تؤدي بشكل ممتاز، لكن ذلك كان محبطاً بالفعل».



ومن المقرر أن تواجه ريباكينا في مباراتها المقبلة أناستاسيا بوتابوفا، في صراع على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.