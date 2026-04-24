بسبب العنصرية.. «يويفا» يوقف بريستياني 6 مباريات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم (الجمعة) إيقاف لاعب بنفيكا البرتغالي جيانلوكا بريستياني 6 مباريات، بسبب توجيه إهانة عنصرية لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وكان فينيسيوس قد ادعى أن بريستياني نعته بـ«القرد»، عقب تسجيل النجم البرازيلي هدفاً في شباك بنفيكا.

تفاصيل القرار

وقال «يويفا» في بيان: «قررت هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف لاعب نادي بنفيكا جيانلوكا بريستياني لمدة 6 مباريات رسمية مع ناديه أو منتخبه الوطني، وذلك بسبب سلوك تمييزي، مع تعليق تنفيذ 3 مباريات من العقوبة مشروطة بفترة اختبار لمدة عامين تبدأ من تاريخ هذا القرار».

وأضاف البيان: «يشمل هذا القرار الإيقاف المؤقت لمباراة واحدة الذي نفذه اللاعب خلال مباراة الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026 التي أقيمت في 25 فبراير 2026 بين ريال مدريد وبنفيكا».

طلب إلى «فيفا»

وأوضح «يويفا» أنه سيطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمديد إيقاف الجناح الأيمن الأرجنتيني على مستوى العالم.

وخاض بريستياني مباراة واحدة فقط بقميص منتخب الأرجنتين، عندما شارك كبديل في مباراة ودية أمام أنغولا العام الماضي.