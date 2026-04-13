واصل ريال مايوركا ابتعاده عن مراكز الهبوط، والزحف نحو المنطقة الدافئة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه اليوم، 3 - صفر على ضيفه رايو فاييكانو، في المرحلة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



أحرز فيدات موريكي الهدفين الأول والثاني لمايوركا في الدقيقتين 36 و40، فيما تكفل جان فيرجيلي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 65.



وارتفع رصيد ريال مايوركا، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والتاسع في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 7 تعادلات و15 هزيمة، رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ15، بفارق ثلاث نقاط أمام مراكز الهبوط.



في المقابل، توقف رصيد فاييكانو، الذي نال خسارته الـ12 في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 8 انتصارات و11 تعادلاً، عند 35 نقطة في المركز الـ13.