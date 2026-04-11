يستضيف فريق برشلونة نظيره إسبانيول، اليوم (السبت) في السابعة والنصف مساءً على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني «لا ليغا».

ويسعى برشلونة لاستغلال تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد بالتعادل مع جيرونا 1-1، من خلال تحقيق الفوز على إسبانيول في «ديربي كتالونيا» والابتعاد بالصدارة.

ويتصدر «البلوغرانا» جدول ترتيب الليغا برصيد 76 نقطة، بفارق ست نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، مع إمكانية توسيع الفارق إلى تسع نقاط حال تحقيق الفوز.



عودة دي يونغ

وشهدت قائمة برشلونة للديربي عودة لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ بعد غياب أكثر من شهر بسبب الإصابة، بينما يغيب رافينيا ومارك بيرنال وكريستنسن للإصابة.



إسبانيول يبحث عن مفاجأة

على الجانب الآخر، يأمل إسبانيول في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ فترة طويلة، للحفاظ على فرصه في المنافسة الأوروبية، أو خطف نقطة على الأقل من مواجهة برشلونة.

ويحتل إسبانيول المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة من 10 انتصارات وثماني تعادلات مقابل 12 هزيمة.