جدّد الجيش الإسرائيلي تحذيره لمدينة النبطية جنوب لبنان اليوم (الأربعاء)، مهدداً بالعمل بقوة داخل المدينة.



وحذّر الجيش الإسرائيلي المتواجدين بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته، مؤكداً أنهم يعرّضون حياتهم للخطر.



وشن الطيران الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات استهدفت بلدة شقرا وبريقع في محافظة النبطية بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وبحسب شهود عيان فإن الغارات تسببت في تدمير منزلين، من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.



وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة قتلت 31 شخصاً وأصابت 40 آخرين.



وأوضح أن الضحايا توزعوا بواقع 14 في برج الشمالي بقضاء صور، بينهم طفلان و3 سيدات، إضافة إلى 16 جريحاً بينهم 5 أطفال و6 سيدات، و5 ضحايا و6 جرحى في كوثرية الرز بينهم طفلان، و4 ضحايا في حبوش بينهم طفلان، إلى جانب 10 جرحى بينهم طفلان و3 سيدات، فضلاً عن 6 ضحايا و6 جرحى بينهم طفل في معركة، وضحيتين وجريحين في سلعا.



وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية توسيع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته البرية داخل الأراضي اللبنانية متجاوزاً بعض المناطق ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» بهدف دفع عناصر حزب الله إلى مناطق أبعد شمالاً وتقليص خطر الطائرات المسيّرة الانتحارية التي تستهدف المستوطنات والجنود.



ونفذت القوات الإسرائيلية أيضاً عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في بلدة الخيام الحدودية، فيما شن الطيران غارة على بلدة فرون في قضاء بنت جبيل.



وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، أمس، غارتين استهدفتا بلدة صريفا، وغارة أخرى على برج رحال في قضاء صور، فيما استهدفت المقاتلات الإسرائيلية بلدة قبريخا وثلاث غارات على الصوانة في قضاء مرجعيون، إضافة إلى غارة عنيفة على بلدة كوثرية الرز في قضاء صيدا.