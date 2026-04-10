أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، تعيين مدرب منتخب تحت 21 سنة سيلفيو بالديني مديراً فنياً مؤقتاً للمنتخب الأول خلفاً لجينارو غاتوزو.

وأوضح الاتحاد الإيطالي، في بيان، أن بالديني سيقود منتخب إيطاليا الأول في المباراتين الوديتين المقررتين في يونيو القادم ضد لوكسمبورغ واليونان.

وخسر منتخب إيطاليا أمام البوسنة والهرسك بركلات الجزاء الترجيحية في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات مونديال 2026، نهاية الشهر الماضي، ليفشل بذلك في بلوغ النهائيات للمرة الثالثة على التوالي.

رحيل جماعي بعد فشل التأهل للمونديال

ورحل المدرب جينارو غاتوزو عن تدريب المنتخب الأول، عقب فشل التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، إذ فُسخ عقده بالتراضي.

كما أطاحت صدمة فشل التأهل إلى المونديال أيضاً برئيس الاتحاد الإيطالي غابرييل غرافينا، إلى جانب مدير المنتخب الأول جانلويجي بوفون.