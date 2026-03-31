أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن منتخب إيران سيشارك في بطولة كأس العالم القادمة خلال الصيف، وسيخوض مبارياته في الولايات المتحدة كما هو مخطط، رغم التوترات والحرب الجارية في الشرق الأوسط.



وجاء تصريح إنفانتينو، يوم الثلاثاء، خلال حديثه لوكالة «فرانس برس»، وذلك بين شوطي المباراة الودية التي جمعت إيران وكوستاريكا في مدينة أنطاليا جنوب تركيا. وأوضح قائلاً إن الهدف من وجوده هو دعم الحدث، مشيراً إلى قوة المنتخب الإيراني وسعادته بمستواه.



وأضاف أنه التقى باللاعبين والجهاز الفني، مؤكداً أن الأوضاع تسير بشكل طبيعي، وأن المباريات ستقام وفق ما حددته القرعة الرسمية. وكانت إيران قد أبدت رغبتها سابقاً في خوض مباريات الدور الأول في المكسيك بدلاً من الولايات المتحدة.



كما حضر إنفانتينو اللقاء بشكل غير معلن مسبقاً، حيث شوهد في المدرجات قبل انطلاق المباراة، والتقط صوراً مع عدد من مسؤولي الاتحاد الإيراني، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة «فرانس برس».



وبحسب الجدول الرسمي للبطولة، من المقرر أن تواجه إيران منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس، قبل أن تلتقي مصر في سياتل ضمن منافسات الدور الأول. ومن المتوقع أيضاً أن تقيم بعثتها معسكرها الرئيسي في مدينة توكسون بولاية أريزونا.